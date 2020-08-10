Жителей Липецка приглашают на «Чернозем 2020»

«Чернозем 2020» пройдет с 14 по 16 августа Фото: Кирилл Мишин

Фестиваль «Чернозем» организаторы и гости называют #СамымДушевнымСобытиемГода. Посетителям обещают три дня музыки, свободы, равенства и братства! В этом году будет сразу две полноценные сцены, палаточный лагерь со всеми удобствами и бесплатная автомобильная стоянка.

До последнего не было понятно, состоится ли фестиваль или нет, но организаторы ждали до последнего, а люди даже запустили в поддержку хэштег #ЧЕРНОЗЕМБУДЬ. И видимо, помогло. Сегодня вышло постановление губернатора Тамбовской области, которое разрешило проведение фестивалей на открытом воздухе с соблюдением мер безопасности.

Так что если вы очень соскучились по концертам и фестивалям, то «Чернозем» - просто находка для вас. Тем более, что большинство других фестивалей в России перенесли на 2021 и он остался чуть ли не единственным музыкальным фестивалем в стране, который пройдёт в этом году.

За 3 дня на «Черноземе» выступит с десяток звезд рока: «ДДТ», Гарик Сукачев, «Сплин», Вячеслав Бутусов, «Тараканы!», «кис-кис», Anacondaz, «Мукка» и другие.

«Чернозем» пройдет уже в 6-ой раз на Татарском вале в Тамбове. Приобрести билеты на фестиваль и ознакомиться с программой можно на официальном сайте «Чернозема»