Под Липецком «КамАЗ» сбил насмерть пенсионерку на пешеходном переходе

По данным ГИБДД Липецкой области, за прошедшие трое суток, с 7 по 9 августа, на дорогах региона в 10 авариях пострадали 12 человек и один погиб. Было немало ДТП с участием мотоциклистов и пешеходов. Так 7 августа в Ельце на улице Вермишева 33-летний мужчина на мотоцикле «Ракер» выехал на встречку и влетел в «Лифан», за рулем которого была 22-летняя девушка. Мотоциклисту вызывали скорую.

В тот же день в деревне Денисово Измалковского района упал со скутера «Велс» 15-летний подросток.

Жуткая авария с пешеходом произошла 8 августа днем на трассе Орел – Тамбов, там на пешеходном переходе 54-летний водитель «КамАЗа» сбил 70-летнюю пенсионерку. Женщина скончалась в больнице.

Еще одно ДТП с «КамАЗом» случилось в Елецком районе на трассе М-4 «Дон», где 50-летний мужчина на «Ларгусе» не рассчитал дистанцию и влетел в ехавший спереди грузовик. Два пассажира легковушки в больнице.

В самом Липецке 9 августа на улице Зеленая 38-летняя женщина на внедорожнике «Тойота Рав-4» выехала на встречную и влетела в ВАЗ седьмой модели. Пострадали 49-летний водитель «семерки» и два пассажира – 19-летний парень и 45-летняя женщина, все в больнице.

В тот же вечер на улице Детская 20-летний парень на «Дэу Джентра» сбил 30-летнего мотоциклиста на «Ямахе». Водитель мотоцикла в больнице.