Под Липецком вор сжег чужую дачу ради металлолома

В Липецкой области будут судить вора-поджигателя, который оставил людей без дачи ради наживы. Все случилось в ноябре прошлого года, когда 30-летний житель Добровского района активно промышлял сдачей металлолома. По версии следствия, мужчина в в основном обворовывал пустующие в холода дачные участки.

12 ноября в поисках лома он приехал в садоводческое товарищество «Строитель» в Елецком районе вблизи поселка Ключ Жизни. Он украл с участка железный бак и приметил садовый домик, который весь был обит листами железа. Воришка сразу понял, что листы можно сдать в пункт приема металлолома. Чтобы не тратить время на демонтаж он приехал туда 17 ноября и просто поджег чужую дачу и уехал. 27 ноября вернулся на место преступления с погрузчиком, собрал обгоревший металл и сдал, деньги потратил.

Как сообщили в пресс-службе СКР региона, ущерб оценили более чем в 30 000 рублей, обвиняемый во всем сознался. «Бизнесмену» вменили кражу и поджог – 158 и 167 статьи УК. Дело передали в суд.