В Липецке сбивший насмерть пешехода пьяный водитель получил 6 лет тюрьмы

В Липецке приговорили невменяемого водителя, который зимой устроил смертельную аварию с пешеходом, разгромил улицу и разбил еще две машины. Все случилось ночью 24 декабря на улице Желябова, где пьяный водитель «Форд Мондео» сбил насмерть на «зебре» мужчину и попытался сбежать.

Уезжая, невменяемый водитель вылетел на тротуар, снес столбы, а чуть позже въехал в припаркованный на улице Интернациональной две иномарки, что не позволило ему уехать.

Экспертиза показала, что в момент аварии водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, суд учел поведение водителя после ДТП. В итоге мужчину приговорили к 6 годам колонии общего режима и на 3 года лишили права на управление транспортом.