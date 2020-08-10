Снятие ограничений по коронавирусу в Липецке: открыли библиотеки и музей, разрешили мероприятия на воздухе

В Липецке разрешили массовые мероприятия на открытом воздухе Фото: Лия МУРАДЬЯН

В этот понедельник, 10 августа, в Липецке после длительного перерыва из-за ограничений по коронавирусу открылись музеи, библиотеки и другие муниципальные учреждения культуры. Читатели могут прийти за детской и взрослой литературой в любую из городских библиотек. Также открылись Липецкий музей народного и декоративно-прикладного искусства и Историко-культурный музей – действует социальная дистанция.

При этом все же есть определенный ограничения и правила безопасности. Фонды библиотек пока закрыты, то есть прийти и выбрать книгу самостоятельно на месте не получится – литературу можно заказать заранее по телефону, а потом забрать или озвучить жанр библиотекарю на месте и выбрать из предложенного.

Но даже в этом случае читателям нужно иметь при себе маски и перчатки. Также на входе всем будут замерять температуру, в случае признаков ОРВИ библиотека вправе отказать в обслуживании.

Клубы и курсы при библиотеках пока остаются закрыты, массовые мероприятия с участием детей тоже запрещены. Можно только проводить мероприятия на свежем воздухе с участием взрослых.

Кстати, организовывать уличные мероприятия разрешили также паркам, дворцам и домам культуры. Как сообщили в пресс-службе мэрии, любые кружки и коллективные занятия в помещениях под запретом.