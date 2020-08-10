В Липецке из-за ремонта труб закроют часть улицы Космонавтов

В Липецке из-за коммунальных работ перекрывают часть улицы Космонавтов. Работы по ремонту теплосетей начнутся во вторник, 11 августа, на улице Космонавтов. Трубы будут ремонтировать по нечетной стороне улицы, в районе дома №47.

Из-за ремонта частично перекроют проезжую часть. Как сообщили в пресс-службе мэрии, ремонт продлится больше недели, завершить должны к 20 августа. В течение этого времени для движения транспорта на улице Космонавтов открыта будет только одно полоса.

Водителей просят отнестись с пониманием к временным неудобствам, выезжать заранее и по возможности выбирать объезжать ремонтируемый участок, чтобы не провоцировать транспортный коллапс.