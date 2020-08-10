В Липецке водитель разнес двор и впечатался в дерево

Необычное ДТП случилось в этот понедельник, 10 августа, в районе улицы Водопьяова в Липецке. Там водитель автомобиля «Хендай Соната» разнес двор между многоквартирными домами и впечатался в дерево.

По словам очевидцев, за рулем иномарки был молодой парень. Сначала он снес заборчик, налетел на трубу и едва не скатился со склона, но машину остановило дерево.

Как сообщают местные жители, водитель серьезно не пострадал. А вот машина получила серьезные повреждения. На «Хендае» сложился бампер и капот, помялись крылья и сработали подушки безопасности.

Жители двора сняли последствия ДТП на видео и выложили в сеть. Что именно там произошло и как водитель умудрился так потерять управление, пока не ясно. На месте работают сотрудники ГИБДД.