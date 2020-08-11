Число умерших из-за коронавируса в Липецке на 11 августа 2020 года составило 23 человека

Число умерших из-за коронавируса в Липецке на 11 августа 2020 года увеличилось. По информации регионального оперативного штаба, умерла 60-летняя женщина с подтвержденным диагнозом COVID-19. Пациентка проживала в Добринском районе. Напомним, это уже 23 смерть жителя Липецкой области с коронавирусной инфекцией.

Пенсионерка лежала в больнице. Вирус вызвал у нее двустороннюю пневмонию. Медицинскую помощь ей оказывали в соответствии с методическими рекомендациями Минздрава России. У липчанки была тяжелая патология почек и сердечно-сосудистой системы. Из-за этого внебольничная пневмония развивалась в тяжелой форме. На фоне прогрессирования легочно-сердечной недостаточности медики констатировали смерть.