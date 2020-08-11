В Липецке в машине у парка Победы нашли труп

В минувший понедельник, 10 августа, в Липецке в машине обнаружили труп. Автомобиль был припаркован у ТЦ "Линия" возле парка Победы. О случившемся липчане сообщили в правоохранительные органы. На место происшествия прибыли полицейские и судмедэксперты. По словам очевидцев, труп мужчины вытащили из машины с краснодарскими номерами. Свидетели снимали происходящее на видео.

- Причина смерти устанавливается, - сообщили "КП-Липецк" в пресс-службе регионального СКР.

По предварительным данным, на теле умершего не обнаружено криминальных следов. Скорее всего, мужчина скончался естественной смертью.

Напомним, в случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112". Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно, как с мобильных, так и со стационарных телефонов.