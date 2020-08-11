Под Липецком столкнулись "Лада" и "Киа": пострадали 5 человек

ДТП с пятью пострадавшими под Липецком Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

За минувшие сутки автоинспекторы выявили на дорогах Липецкой области 1 888 нарушений правил дорожного движения. По данным пресс-службы регионального УГИБДД, 5 водителей сели за руль в нетрезвом состоянии. Проигнорировали ремни безопасности 44 человека. 1 567 раз автомобилисты превысили скорость. Также произошла 21 авария - пострадавших нет.

В понедельник, 10 августа, на Лебедянском шоссе в Липецке "Форд Мондео" врезался в стоящую впереди "Ладу Калину". Травмы получили пассажирки отечественной машины - 14-летняя девочка и 46-летняя женщина. Подростку оказали помощь и отпустили. Вторую пострадавшую госпитализировали.

В Усманском районе столкнулись "Лада-111930" и "Киа-Рио". По предварительным данным, 30-летний водитель "Лады", выезжая с второстепенки на главную дорогу, не уступил иномарке. В ДТП пострадали оба водителя - 30-летний и 24-летний. Также травмы получили мужчины 24 и 30 лет из отечественной машины, а также 20-летняя пассажирка "Киа". Всех их госпитализировали.

В Хлевенском районе на автодороге М-4 "Дон" у прицепа автомобиля "Ниссан-Авенир" отвалилось левое колесо. Оно покатилось через проезжую часть и ударилось о мотоцикл "Харли-Дэвидсон". 34-летнего мотоциклиста с травмами доставили в больницу. Там медики оказали ему помощь и отпустили домой.

А на улице Московская в областном центре столкнулись сразу 3 машины. В причинах аварии разбираются автоинспекторы.