В Липецке наградили победителей архитектурного конкурса «Золотая капитель-2020»

Фото пресс-службы управления строительства и архитектуры Липецкой области Фото: Предоставлено "КП"

Управление строительства и архитектуры Липецкой области совместно с региональной организацией Союза архитекторов России и Союзом строителей Липецкой области подвели итоги конкурса «Золотая капитель – 2020». Он проводился в регионе в 18-й раз. Всего было подано 11 заявок на участие.

Накануне профессионального праздника, отмечавшегося в прошедшее воскресенье 9 августа, победителей архитектурного конкурса определила комиссия. В ее состав вошли ведущие архитекторы Липецкой области. Главный приз – статуэтку «Золотая капитель» и золотой диплом – начальник управления строительства и архитектуры Наида Исматулаева вручила Владимиру Дмитриеву из «Архитектурно-проектной мастерской №3». Комиссия отметила проект его команды – многоэтажный жилой дом с помещениями общественного назначения и подземной многоуровневой автостоянкой на улице Нижняя Логовая в Липецке.

Серебряным диплом наградили авторов «Архитектурной творческой мастерской Сошников/Аристовы – архитекторы» за Бювет Липецких минеральных вод в Нижнем парке Липецка.

Бронзовый диплом получила «Архитектурно-проектная мастерская «АРХМАСТЕР» за работу над многоквартирным жилым зданием с объектами соцкультбыта в переулке Литаврина в областном центре.