В Липецке девушка вывезла ребенка из магазина на украденной коляске

В Липецке поймали необычную воровку – молодую маму. Сама кража произошла еще 29 июля в торговом центре на улице Стаханова. Там их холла у магазина с товарами для детей пропала выставленная для продажи детская коляска, стоимостью 8900 рублей.

Воровку вычислили по камерам наблюдения. Как сообщили в пресс-службе УМВД региона, ею оказался 26-летняя жительница Чаплыгинского района, которая уже во всем созналась. Как выяснилось, девушка снимала квартиру недалеко от торгового центра и долго планировала преступление.

Она заметила, что выставленные у магазина коляска закреплены ненадежным тросиком, выгадала время и пришли туда с ребенком. Дама просто отстегнула трос, усадила ребенка в ворованную коляску и вывезла ее вместе с малышом так, что по пути никто ничего не заподозрил. Вот только про камеры забыла. Коляску в итоге отобрали и возбудили дело по 158 статье УК, за кражу молодой маме грозит максимум до двух лет.