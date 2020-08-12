Липчане могут помочь малообеспеченным семьям собрать детей в школу

В Липецке стартовала ежегодная благотворительная акция «Собери ребёнка в школу». Ее цель – помочь детям-сиротам, а также малообеспеченным и многодетным семьям подготовиться к новому учебному году.

Как сообщают в пресс-службе мэрии, среди семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, оказываются неполные семьи в социально опасном положении. У кого-то снизился доход в период изоляции по коронавирусу.

К акции присоединяются подопечные благотворительных фондов и общественных организаций, и с каждым годом их все больше. В этом году в Липецке помощь нужна более 600 детям. Как помочь семьям собрать детей в школу, можно узнать по ссылке.