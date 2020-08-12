Многодетная семья медиков попала в страшную аварию в Липецке

Под Липецком семья медиков попала в страшную аварию Фото: Юлия КЛЮЕВА

Липчане продолжают нарушать правила дорожного движения. Последствия невнимательности и беспечности плачевны. За минувшие несколько дней спасателям пришлось трижды выезжать на помощь автомобилистам - деблокировать людей из деформированных и закрытых салонов машин.

Напомним, страшная авария произошла в воскресенье, 9 августа. На улице Зеленой у поворота с ЛТЗ на Усманскую трассу столкнулись "Лада-210740" и "Тойота Рав-4". По предварительным данным, иномарка вылетела на встречку. Проводится расследование.

В ДТП пострадали 49-летний водитель отечественной машины и его пассажиры - 19-летний парень и 45-летняя женщина. Как сообщили в пресс-службе городского управления ГО и ЧС, из машины из вытаскивали спасатели. По словам знакомых липчан, в транспорте находилась семья медиков и их сын. У родителей переломы и сотрясение мозга. У парня тяжелейшие травмы. А дома их ждут две дочери - 4 и 15 лет.

В понедельник, 10 августа, на Лебедянском шоссе "Форд" врезался в "Ладу-Калина". Из последнего автомобиля спасатели деблокировали автоледи. Ее и несовершеннолетнюю дочь госпитализировали.

Еще одна авария произошла этим утром, 12 августа. На кольце у 9 микрорайона от ГАЗели отвалился фургон. Из-за этого образовалась небольшая пробка.