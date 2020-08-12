Мошенники сняли с карты липецкого пенсионера 1 млн рублей Фото: Юлия КЛЮЕВА

В последнее время в стране активизировались интернет-мошенники. А доверчивые граждане, несмотря на предупреждения, продолжают перечислять неизвестным деньги.

За минувшие сутки только у жителей Липецкой области с банковских карт обманом сняли более 1,4 млн рублей. Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, мошенники представляются сотрудниками службы безопасности банков. Они пугают людей, что с их счета пытаются снять деньги, и заставляют переводить сбережения на другие расчетные счета.

Например, в минувший вторник, 11 августа, в отдел полиции Липецка обратился пенсионер. В заявлении он указал, что с 30 июля по 3 августа неизвестные сняли с его карты 1 млн рублей.

Липчан просят не сообщать неизвестным номера своих счетов, паспортные данные и пин-коды карт. А также не устанавливать сомнительные программы.