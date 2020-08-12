В четверг 35 улиц Липецка останутся без холодной воды, 2 - без горячей

В четверг, 13 августа, в Липецке ожидается отключение холодной и горячей воды, а также электроэнергии. По информации пресс-службы ЛГЭКа, с 9 утра до 4 часов вечера без света останутся жители улиц Солнечная, Городовикова, Невского 12, Крупской 12, 14.

С 10 утра до 8 часов вечера холодную воду отключат в частном секторе: улицы Б. Хмельницкого, Доватора, Крылова, Достоевского, Гвардейская, Степная, Воронежская, С.Лазо, Станиславского, Чехова, Волгоградская, 35г, 35г владение 1-3, 5, 51; Герцена, 15; Флерова, 1, 15; 30 лет ВЛКСМ, Никитина, 14, 16; Тимерязева,4; Чехова, 2а, 8, 10; Желябова, 14, 14а, 16, 31а, 31, 17, 19; Плеханова, 33, 35, 35а, 33а, 33б, 37/6; Зегеля, 30а, 44; Угловая, 11, 15; Кузнечная, 1, 2, 4а, 10, 10а.

С 10 утра до 5 часов вечера краны пересохнут по адресам: улица Черноземная, 32; Бескрайняя, 22. А также в частном секторе: улица Аэродромная, 40 лет ВЛКСМ, Товарищеская, Западная, Черноземная, Днепровская, Донецкая, Октябрьская, 1, 3, 22, 24, 26, 28, 28а, 30; Первомайская, 1, 3; Литаврина, 6а, 8; площадь Петра Великого,6.

Воду подвезут к дому №22 по улице Бескрайняя, №26 по Октябрьской, №19 по Желябова, №10а по Кузнечной.

Также в четверг отключат горячую воду. С 2 часов дня до 5 часов вечера - в домах №8 по улице Франко и №14 по улице Ушинского. С 9 утра до 5 часов вечера без горячей воды останется детский сад №127 на Сырском Руднике.

Подробную информацию об отключениях можно получить в диспетчерской по телефонам 175 и 236-175.