Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 12 августа 2020 года составило 3 963 человека

Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 12 августа 2020 года увеличилось на 74 человека. Столько пациентов выписали медики в эту среду. Результаты анализов показали, что липчане здоровы. За все время пандемии в Липецкой области 3 963 жителя переболели COVID-19.

За минувшие сутки диагноз подтвердился у 19 человек. Большие половины заболевших из Липецка - 10. В Ельце и Измалковском районе зафиксировано по 2 случая заражения. В Грязинском, Добринском, Добровском, Липецком и Усманском районах по 1 новому заболевшему.

Всего коронавирус выявили у 4 750 жителей региона. Лечение продолжают 764 человека. Большинство находятся на домашнем лечении - 528 пациентов. Остальные 236 человек лежат в больницах.

У 132 липчан подозревают вирус. Не смогли справиться с болезнью 23 человека.