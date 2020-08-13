В Липецке всю ночь искали пропавшего 11-летнего мальчика

В Липецке пропал 11-летний ребенок Фото: Поиск пропавших детей Липецк

В минувшую среду, 12 августа, в Липецке пропал ребенок. 11-летний Пак Григорий Артурович ушел из дома в 19.30 в районе улицы Циолковского.

Приметы: рост 160 сантиметров, худощавого телосложения, короткие черные волосы.

Был одет: серая олимпийка, черная футболка с надписью "КАРРА", синие джинсы, черные кроссовки.

Как сообщили в ЛООО "Поиск пропавших детей", волонтеры искали юного липчанина всю ночь. Они прочесали район, где жил мальчик. Осмотрели ближайшие парки, скверы, подъезды. Просмотрели камеры видеонаблюдения. К сожалению, пока это не дало результатов. Поиски продолжаются.

Просьба ко всем, кто видел Григория Пака или знает, где он может находиться, либо обладает любой ценной для поиска информацией, сообщить об этом по телефонам: 02 – полиция; 37-88-77, 8 (905) 681-05-18 - волонтеры. Или написать на электронную почту: ppdlip@mail.ru