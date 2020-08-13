Ночью в Липецке пожарные 5 часов тушили полыхавший склад

В Липецке сгорел склад Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Этой ночью, 13 августа, в Липецке случился пожар. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, в районе Сырского Рудника вспыхнул склад. Сообщение о возгорании поступило спасателям в 01.47.

К месту происшествия по адресу: улица Юношеская, 77 прибыли 4 пожарно-спасательных отделения. Когда прибыло первое подразделение, площадь горения составляла 400 кв.м. Пламя удалось потушить только к 6.50 утра.

В Липецке сгорел склад Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Огонь повредил внутреннюю отделку склада, емкости с моющими средствами на площади 400 кв.м. Также сгорел автомобиль "БМВ", стоящий внутри. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

Напомним, в случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112".