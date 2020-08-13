Мэрия Липецка требует снести долгострой на Шуминского

Мэрия Липецка обратилась с иском в Арбитражный суд региона Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Арбитражный суд Липецкой области обратилась мэрия города в лице департамента градостроительства и архитектуры. Представители подали иск к МУП "Второе городское жилищное управление Липецка".

Как сообщили в пресс-службе суда, администрация требует признать самовольной постройкой долгострой на улице Шуминского в районе дома №10. А также обязать ответчика снести объект за свои деньги в течение 2 месяцев. Если же этого не случится, мэрия может сама взяться за снос здания, а расходы возложить на предприятие.

В предварительном судебном заседании представитель жилищного управления возражал против иска. По его словам, предприятие признали банкротом. К тому же недострой не числится на балансе МУП.

Суд выслушав позиции сторон, решил привлечь к участию в деле третье лиицо - региональное Управление имущественных и земельных отношений, так как здание находится на земельном участке, право собственности на который не разграничено. Дело продолжат рассматривать в этот четверг, 13 августа.