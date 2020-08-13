В Липецке появились граффити-портреты маршала Неделина и писателя Бунина

В Липецке появляются граффити- портреты известных людей Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Дворы Липецка украсили новые граффити. Портреты знаменитых людей наносят на трансформаторные подстанции. У дома №59 по улице Неделина появился знаменитый ракетчик, маршал Митрофан Неделин. А у дома №22 по улице Бунина - нобелевский лауреат по литературе Иван Бунин. Это работы художника Дмитрия Савоста.

В Липецке появляются граффити- портреты известных людей Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, такие граффити не только оживляют дворы. Они познавательны для детей и взрослых. Кстати, в этом году отмечается 150-летие со дня рождения писателя Ивана Бунина. Свои ранние годы он провел в Липецкой области.

Напомним, что ранее портреты известных космонавтов появились во дворе дома на пересечении улиц Гагарина и Терешковой. Скоро граффити нарисуют и в других районах областного центра.