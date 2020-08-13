На площади в Ельце выступит оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева

Валерий Гергиев даст концерт на площади в Ельце Фото: Архив "КП"

В Липецкую область с гастролями приезжает оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. Оркестр выступит в Ельце в рамках гастрольного тура по городам России.

Концерт пройдет под открытым небом 18 августа в 15.00 на площади Ленина в Ельце. Как сообщили в пресс-службе областного управления культуры, выступая перед зрителями, коллектив театра врачей за работу во время пандемии коронавиурса. Ожидается около 800 зрителей. Посетить концерт могут все желающие, при этом зрителей просят соблюдать социальную дистанцию и надевать медицинские маски. Планируется прямая трансляция.

Выступление продлится 1.5 часа. Прозвучат произведения Вивальди, 4-я симфония Чайковского, а также прозвучат произведения известного композитора из Ельца Тихона Хренникова. Стоит отметить, что Валерий Гергиев посещает его могилу каждый раз, когда приезжает в Елец.