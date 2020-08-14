Проспект Победы в Липецке откроют для транспорта в сентябре

Реконструкция проспекта Победы в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

В эту пятницу, 14 августа, губернатор Игорь Артамонов проверил ход реконструкции проспекта Победы в Липецке. Как сообщили в пресс-службе региональной администрации, работы идут с опережением срока. По контракту, магистраль должны сдать в декабре. Но работы могут завершиться гораздо раньше. Машины по проспекту пустят уже в начале сентября.

Реконструкция проспекта Победы в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

Первым слоем асфальта покрыто 80% дороги. Подрядчик уложит еще 2 слоя - с геосеткой толщиной 8 см и финальный слой в 6 см из щебеночно-мастичного асфальтобетона. Толщина покрытия составит 24 см.

От площади Победы до Кольцевой установили ливневки. Проезжую часть расширяют. Параллельно монтируют бортовой камень, а на тротуарах укладывают плитку. Установили 50% фонарей. Обустраивают велодорожка и технический тротуар.

Реконструкция проспекта Победы в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

Реконструкция проспекта Победы в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

Уложены 1 226 м газопроводов низкого и среднего давления. Энергетики заменили 930 м теплосетей. И еще 1 255 м сетей электроснабжения, 600 м водоотведения, 800 м водоснабжения.

Напомним, проспект Победы расширят до 6 полос. В рамках контракта заменят сети, ливневки, светофоры. Благоустроят прилегающую территорию.