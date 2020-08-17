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Липчан просят рассказать, что они думают об общественном транспорте

Жителей Липецка приглашают пройти опрос
Юлия КлюеваЮлия КлюеваЮлияКлюева
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Липчан просят оценить работу общественного транспорта

Липчан просят оценить работу общественного транспорта

Фото: Юлия КЛЮЕВА

На платформе "Открытый Липецк" появился новый опрос. Горожан просят высказать мнение о работе общественного транспорта в областном центре.

У липчан спрашивают, сколько дней в неделю они ездят на автобусах и маршрутках. Затем просят вписать, каким маршрутом пользуются чаще всего. Оценить наполняемость салона в утренние и вечерние часы пик - 30%, 50%, 75% или максимальная.

Липчанам нужно ответить, сколько пересадок они делают на пути к месту назначения. Сколько времени они проводят в дороге. И сколько приходится ждать автобус - не более 10 минут, от 10 до 20 минут, более 20 минут.

Создатели опроса также просят оценить доступность пассажирского транспорта для маломобильных групп населения. И поделиться, в каком направлении необходимо организовать беспересадочное сообщение.