Доход руководителя липецкого Следственного комитета упал в 3 раза

На сайте Следственного комитета Липецкой области опубликовали декларацию о доходах Фото: Юлия КЛЮЕВА

На сайте Следственного комитета по Липецкой области опубликовали декларацию о доходах сотрудников. В 2019 году руководитель регионального СКР Евгений Шаповалов заработал 3,2 млн рублей. В собственности у генерал-майора юстиции квартира площадью 57 кв.м, гараж в 27,1 кв.м и земельный участок под гаражом - 32 кв.м. В пользовании у руководителя две квартиры на 92,1 кв.м и 101,1 кв.м.

У супруги Евгения Шаповалова доходы ниже - 838,7 тыс. рублей за год. Она владеет квартирой площадью 92,1 кв.м, а также нежилым помещением в 17,5 кв.м.

Кстати, доход руководителя СКР за год упал в 3 раза. В 2018 году Евгений Шаповалов задекларировал 9,7 млн рублей. Зато доход жены практически не изменился - 839,1 тыс. рублей.