Липчан возмутило видео, на котором полицейский скрутил подростка

В этот понедельник, 17 августа, в липецких группах Вконтакте появилось видео с громким названием "Произвол полиции". В кадре - полицейские и, судя по комментариям, подросток. Стражи порядка взяли молодого человека под руки и повели в машину с липецкими номерами. Все это снимает и комментирует девушка.

- А почему вы его забираете? Можно узнать причину? - спрашивает автор видео, но ее вопрос остается без ответа.

К месту событий подбегают взрослые. Женщина звучным голосом приказывает незнакомым детям расходиться, а потом начинает ругаться на них. Говорит, что они ужасно себя ведут.

- Бесконечный крик, мат, пьянки, - слышится в кадре. - Но вы тоже не имеете право ребенка скручивать. Бессовестные! И дети, и взрослые!

Это случилось в минувшее воскресенье, 16 августа. Также к корреспонденту "КП-Липецк" попало видео из отдела полиции, которое, по словам автора, было снято месяц назад. Правоохранители скрутили парня, повалив его на пол.

Как сообщила "КП-Липецк" начальник пресс-службы регионального УМВД России Ольга Снежкова, в полиции изучат оба видео и проведут проверку. Выяснят, сколько лет героям видео, за что их доставили в полицию. А также оценят действия правоохранителей.