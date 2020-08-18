Директор миграционного агентства пытался дать взятку офицеру ФСБ в Липецке

В Липецке возбудили уголовное дело в отношении двух горожан. Их подозревают в совершении преступлений по п."б" ч.4 ст.291 УК РФ "Дача взятки через посредника в крупном размере" и п."б" ч.3 ст.291 УК РФ "Посредничество во взяточничестве".

Один из подозреваемых - представитель частной фирмы, оказывающей услуги мигрантам. По данным следствия, в июле этого года он решил дать взятку сотруднику регионального УФСБ России, чтобы укрепить авторитет и развить бизнес. Но сам он деньги передавать не стал. А попросил это сделать знакомого. Тот согласился.

Мужчина предложил офицеру областного УФСБ взятку в 200 тыс. рублей. Последний сообщил об этом руководству. Посредника задержали в момент передачи суммы. Его и взяткодателя доставили в Следственный комитет. Как сообщили в пресс-службы регионального СКР, следователи решают вопрос о заключении фигурантов дела под стражу. Согласно закону, за дачу взятки должностному лицу в крупном размере через посредника грозит до 12 лет тюрьмы. Самому посреднику - до 10 лет лишения свободы.