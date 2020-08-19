В Липецке сотрудник колонии попался на взятке от заключенного

В Липецке завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника исправительной колонии. Напомним, его обвиняют в совершении преступления по ч.2 ст.210 УК РФ «Получение взятки в значительном размере».

По данным следствия, начальник центра трудовой адаптации заключенных в июне этого года получил от осужденного 30 тыс. рублей. И это была только часть от оговоренной суммы взятки. Деньги поступили на банковский счет сотрудника колонии. За это он ходатайствовал изменить условия содержания заключенному. И арестанта перевели с обычных условий на облегченные.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, преступление выявили совместно с областным УФСИН России. Мужчина признал свою виду и раскаялся. Материалы уголовного дела передали в суд. Обвиняемому грозит до 6 лет лишения свободы.