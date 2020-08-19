В День флага по Липецку проедут мотоциклисты

В эту субботу, 22 августа, в Липецке отпразднуют День флага. По информации пресс-службы мэрии, за несколько дней до события улицы и дома города украсят сотни триколоров.

На Городище в 10.00 под звуки гимна поднимут государственный флаг. По традиции, это сделают первые лица города и герои России. Затем прозвучат стихи о флаге. Волонтеры растянут огромный триколор. А известные липчане запишут поздравления липчанам. Видео разместят в соцсетях.

После официального торжества по улицам Липецка проедут мотоциклисты с флагами. Заезд не изменит маршруты автобусов. Волонтеры в разных частях города раздадут ленточки-триколоры – всего около 14 тыс. символов праздника.