В четверг без воды останутся 38 улиц Липецка

В четверг, 20 августа, в некоторых домах Липецка отключат электричество и холодную воду. С 9 утра до 4 часов вечера без света останутся жители домов №26 и 30 по проспекту Мира, а также №2, 4 и 6 по улице Осипенко. На этот же период времени свет отключат в частном секторе по улицам Украинская, Зеленая, Ильича, Кошевого, Спортивная, Партизанская, Краснодонская, переулок Линейный, Сосновый.

С 10 утра до 8 часов вечера краны пересохнут в частном секторе: 1-й Театральный переулок, 2-й Театральный, переулок Лесной, 2-й Лесной, Садовый, 2-й Садовый, Ильича, Моторный, 2-й Моторный, Линейный, Парковый, улица Краснодонская, Зеленая, О. Кошевого, Севастопольская, Матросова, Панфилова, Докучаева, Украинская, Социалистическая, Целинная, Цимлянская, Партизанская, Новоселов, Лобачевского, С. Ковалевской, Спартака, Ватутина.

Воды можно будет набрать у дома №10 по улице О.Кошевого.

С 10 утра до 5 часов вечера холодную воду отключат по адресам: улица Студеновская, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 47, 39б, 39а; Елецкая, 10а, 10, 10/2, 8а, 63; 9 Января, 1а, 7, 7/1. А также частный сектор: улица 9 Января, Елецкая, Карьерная, А. Павлова, Лескова.

Воду подвезут к дому №8а по улице Елецкая.

С 10 утра до 8 часов вечера без воды останутся липчане, проживающие по проспекту 60 лет СССР, 23а; бульвар Есенина, 6, 8, 10, 14. За водой горожан приглашают к дому №6 по улице Есенина.

Как сообщили в пресс-службе АО «ЛГЭК», дополнительную информацию об отключениях можно узнать по телефонам 175 и 236-175.