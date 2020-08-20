Специалисты убирают воду с дорог Липецка

В Липецке борются с подтоплениями на дорогах Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В этот четверг, 20 августа, в Липецке дождливо. Как сообщили в пресс-службе мэрии, несмотря на осадки, ситуация на дорогах стабильная. Сильных подтоплений нет.

На улицах города работают 3 бригады. Они расчищают ливневки - убирают листву и мусор А также выявляют проблемные участки, после чего убирают воду. Со специалистами работает спецтехника. На дороги вышли 4 трактора, илосос и "Крот". В районах, где нет ливневой канализации, и на улице 50 лет НЛМК приехали ассенизаторские машины.

В городской администрации отметили, если будет необходимость, на помощь работающим выйдут еще бригады и спецтехника. По данным синоптиков, сильный дождь может пойти к вечеру. В областном центре до +21 градуса.