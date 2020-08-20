Число умерших из-за коронавируса в Липецке на 20 августа 2020 года составило 25 человек

Число умерших из-за коронавируса в Липецке на 20 августа 2020 года увеличилось. В этот четверг в региональном оперштабе сообщили о 59-летней пенсионерке. Женщина из Ельца скончалась. У нее был подтвержденный диагноз COVID-19. В Липецкой области это уже 25 смерть пациента с коронавирусной инфекцией.

Вирус вызвал у ельчанки двустороннюю пневмонию. Ее положили в больницу. Медицинскую помощь пенсионерке оказывают в полном объеме. Однако, у нее была тяжелая патология сердечно-сосудистой системы и сахарный диабет. Это осложняло лечение. Внебольничная пневмония протекала тяжело. Медики констатировали смерть на фоне прогрессирования легочно-сердечной недостаточности.

Напомним, что в регионе COVID-19 выявили более, чем у 4,8 тыс. жителей. Более 4,3 тыс. справились с болезнью.