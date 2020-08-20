В центре Липецка провалился асфальт: часть дороги перекрыли

В Липецке провалился асфальт Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Этим утром в Липецке произошла коммунальная авария. В районе Дворца правосудия прямо на проезжей части провалился асфальт. На месте происшествия уже работают специалисты департамента дорожного хозяйства, а также представители ПАО "Квадра".

По данным пресс-службы мэрии, участок частично перекрыли. С улицы Карла Маркса в сторону Петровского моста можно проехать только по 1 полосе. В обратную сторону действуют все полосы.

Энергетики проведут аварийно-восстановительные работы. А также выяснят, что произошло - причину размытия и обвала грунта. Автомобилистов просят быть внимательными при проезде участка. А лучше выбирать альтернативные пути объезда. В настоящее время у в том районе уже образовалась пробка.