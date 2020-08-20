Пьяной автоледи, устроившей ДТП в котором погиб 19-летний парень, сменили статью на более тяжкую

Уголовное дело переквалифицировали в связи со смертью липчанина Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке переквалифицировали уголовное дело в отношении женщины, из-за которой произошло страшное ДТП. Напомним, 9 августа 38-летняя липчанка на "Тойоте Раф-4" выехала на встречку. Там она лоб в лоб столкнулась с "ВАЗ-2107", в котором находилась семья медиков. Кстати, автоледи оказалась пьяна.

Госпитализировали всех, находившихся в салоне отечественной машины - 49-летнего отца семейства, 45-летнюю жену и 19-летнего сына. Парня спасти не удалось. Несколько дней назад он скончался в больнице.

Изначально уголовное дело возбудили по п. "а" ч.2 ст.264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное лицом, находившемся в состоянии опьянения". Но после смерти липчанина дело переквалифицировали - п. "а" ч. 4 ст.264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находившемся в состоянии опьянения".

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, следствие продолжается. Назначен комплекс экспертиз. Виновнице ДТП грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.