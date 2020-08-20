За сутки с банковских карт липчан пропало более 1,3 млн рублей

Мошенники выманивают деньги с банковских карт липчан Фото: Юлия КЛЮЕВА

За минувшие сутки в Липецкой области зарегистрировано 6 мошеннических хищений. Об этом собщили в пресс-службе регионального УМВД России в этот четверг, 20 августа. За это время липчане лишились более 1,3 млн рублей.

Деньги исчезали с банковских карт граждан. Схема проста - мошенники представлялись сотрудниками службы безопасности банков. Пугая липчан, что у них могут списать деньги, они просили перевести суммы на другие счета.

На обман повелись пятеро жителей Липецка. У 37-летнего мужчины похитили 445 тыс. рублей. У 43-летней женщина - 143,3 тыс. рублей. 44-летняя липчанка перевела мошенникам 152 тыс. А 43-летний горожанин лишился 76 тыс. рублей. У 79-летней пенсионерки из Грязей выманили 222,4 тыс. рублей. А у 29-летней жительницы Ельца 300 тыс. рублей. Ей негодяи сообщили "об отмене" операции по получению кредита.