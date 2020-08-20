Под Липецком пропал мужчина на велосипеде

В Липецкой области ищут пропавшего мужчину Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Липецкой области ищут 43-летнего мужчину. Тарасов Алексей Иванович пропал в селе Троекурово Лебедянского района. Как сообщили в поисковом отряде "Лиза Алерт", с 6 августа о его местонахождении ничего не известно. Алексей Тарасов нуждается в медицинской помощи. Может находиться в любом районе области.

Приметы: рост 180 сантиметров, нормального телосложения, волосы черные короткие.

Был одет: предположительно, темная футболка.

С собой: черный велосипед. Просьба ко всем, кто видел Алексея Тарасова или знает, где он может находиться или обладает любой другой полезной для поиска информацией, сообщить об этом по телефонам: 02 – полиция; 8-800-700-54-52 - волонтеры. Или позвонить на единый номер вызова экстренных служб "112".