Под Липецком водолазы достали из пруда тело мужчины

Под Липецком из пруда достали тело мужчины Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

В этот четверг, 20 августа, в Липецкой области нашли труп мужчины. Это произошло в районе деревни Новиково Становлянского района.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, сообщение о происшествии поступило на пульт спасателям вечером, в 16.55 часов. Спасатели незамедлительно выехали к указанному месту. К работе подключили водолазов. Они вытащили тело мужчины из пруда, а затем передали сотрудникам полиции.

Обстоятельства гибели и причина смерти несчастного устанавливаются. Проводятся следственно-оперативные мероприятия. Опрашиваются свидетели и очевидцы.

Напомним, в случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112". Звонки принимаются круглосуточно, как с мобильных, так и со стационарных телефонов.