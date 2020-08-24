В понедельник в Липецке до +29 градусов, а во вторник ожидается гроза

В Липецке по-летнему тепло Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкую область вновь ворвалось лето. В этот понедельник, 24 августа, в регионе ожидается ясная погода. По данным Росгидрометцентра, преимущественно без осадков. Днем воздух прогреется до 28 градусов тепла. Ветер южной четверти 6-11 м/с. Атмосферное давление без существенных изменений – 748 мм рт.ст.

Во вторник, 25 августа, погода испортится. Ночью около 19 градусов выше ноля. А также небольшие дожди. В светлое время суток столбик термометра поднимется максимум до +26 градусов. После обеда возможна гроза. Ветер западный 7-12 м/с. Атмосферное давление не изменится – 748 мм рт.ст.

Восход в 5.21. Солнце скрывается за горизонтом в 19.25. Долгота дня - 14 часов 4 минуты.