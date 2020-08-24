Липчанина, насмерть сбившего 16-летнего подростка, будут судить

В Липецкой области завершили расследование уголовного дела в отношении 41-летнего мужчины. Жителя Грязинского района обвиняют в совершении преступлении по п."а" ч.4 ст.264 УК РФ "Нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, 21 июня этого года пьяный водитель выехал на обочину дороги. В этот момент там шел пешеход - 16-летний подросток. Машина наехала на парня. От полученных травм юноша скончался на месте ДТП. Смерть наступила в результате тупой сочетанной травмы тела, которая сопровождалась образованием открытой черепно-мозговой травмы.

Обвиняемый признал вину, а также подтвердил данные им показания.