Под Липецком сгорело 5 га пшеницы

Под Липецком вспыхнуло поле с пшеницей Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

В этот понедельник, 24 августа, в Липецкой области загорелось поле с пшеницей. Пожар вспыхнул в районе села Мариино-Николаевка Тербунского района. К месту происшествия выезали 2 отделения пожарно-спасательной части и 10 человек из добровольной пожарной дружины.

Под Липецком вспыхнуло поле с пшеницей Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, спасатели ликвидировали пламя, не дали ему распространиться. Но урон все-таки нанесен. Огонь уничтожил поля пшеницы на площади 5 га. К счастью, никто из людей не пострадал.

Напомним, в случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112". Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно, как с мобильных, так и со стационарных телефонов. А липчан настоятельно просят соблюдать правила пожарной безопасности.