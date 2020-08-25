Под Липецком "Хонда вылетела в кювет: пассажира выбросило из окна

За минувшие сутки автоинспекторы выявили на дорогах Липецкой области 2 081 нарушение Правил дорожного движения. По данным регионального УГИБДД, 15 водителей сели за руль пьяными. 32 человека не пристегнулись во время движения. 1 800 раз автомобилисты превысили скорость.

В минувший понедельник, 25 августа, в деревне Гудовка Хлевенского района "Хонда-Цивик" вылетела в кювет и перевернулась. 40-летнего пассажира выбросило из салона. Он скончался на месте.

В Чаплыгине на улице Ленина столкнулись "Ниссан Кашкай" и "Мазда". Предварительно, 37-автоледи за рулем первой иномарки не уступила дорогу второй машине под управлением 70-летнего мужчины. В аварии пострадали водитель "Мазды" и его 70-летняя пассажирка. Их доставили в больницу, где им оказали помощь и отпустили.

В Усмани "ВАЗ-21140" врезался в автобус "ЛИАЗ", который ехал впереди. Водителя легковушки и его пассажира госпитализировали.

В Добровском районе на автодороге "Липецк-Доброе-Чаплыгин" "Рено" влетел в световую опору. В ДТП пострадали 31-летняя пассажирка и 65-летняя. Их госпитализировали.