Липчанин перевел мошеннику 3 млн рублей

В минувший понедельник, 24 августа, в отдел полиции Липецка обратился 48-летний мужчина. Он рассказал, что у него похитили деньги. Причем, приличную сумму.

Липчанину позвонил некто с неизвестного номера и представился сотрудником службы безопасности банка. Мужчина сообщил, что его сбережения в опасности. Кто-то пытается ими завладеть. Выход прост - нужно лишь перевести все деньги на специальные резервные счета. Несколько дней потерпевший следовал указаниям лжесотрудника: переводил через терминалы свои кровные на чужие счета. Всего он лишился 3 млн рублей.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, по данному факту ведется следствие. Полицейские просят липчан быть благоразумными и перепроверять информацию.