Число умерших из-за коронавируса в Липецке на 27 августа 2020 года составило 26 человек

В Липецкой области скончалась женщина с подтвержденным коронавирусом Фото: Юлия КЛЮЕВА

Число умерших из-за коронавируса в Липецкой области на 27 августа 2020 года увеличилось. В этот четверг в региональном оперативном штабе сообщили о 26 смерти пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19. Скончалась 54-летняя женщина. Она жила в Грязинском районе.

Пациентка леэала в больнице. У нее была двусторонняя интерстициальная пневмония, которую вызвала новая коронавирусная инфекция. Смерть наступила в связи с с тромбоэмболией лёгочной артерии на фоне прогрессирования лёгочно-сердечной недостаточности.

- Медицинская помощь оказывалась женщине в полном объёме в соответствии с методическими рекомендациями Минздрава России, - сообщили в оперштабе. - Администрация Липецкой области выражает соболезнования родным и близким умершей.