В сентябре в Липецке установят памятный знак Герою Советского Союза Борису Голубовскому

В Липецке увековечат память героя войны Бориса Голубовского Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В Липецке увековечат память участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза Бориса Голубовского. Памятный знак установят на фасаде здания №23а по улице Льва Толстого. Именно там стоял дом, откуда липчанин ушел на фронт. планируют торжественно открыть в сентябре.

По информации пресс-службы городской администрации, липецкий скульптор, член Союза художников России Геннадий Кривопусков уже изготовил портретный рельеф в клине в натуральную величину. Позже на его основе создадут гипсовую форму и сам памятный знак. Кстати, автор проекта – горожанка Марина Пустовалова. Борис Голубовский – родной брат ее деда.

Борис Эдуардович Голубовский родился в 1922 году. В 1994 году во главе передового отряда четырех Т-34 выбил немецкие войска с их позиций, уничтожил 2 танка противника и ворвался в литовский город Нямунелё-Радвилишкис. Когда танк липчанина загорелся, он выбрался из машины и автоматным огнем уничтожил около 30 солдат и офицера противника. За это его удостоили звания Героя Советского Союза. В 1945 году Борис Голубовский получил тяжелое ранение. Он скончался в июне того же года.