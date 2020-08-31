Пьяный липчанин напал на парня ночью и украл 20000 рублей

В конце прошлой недели в отдел полиции Липецка обратился 23-летний парень. Он сообщил, что ночью 28 августа на него напали. Липчанин рассказал, что на улице Циолковского покупал в киоске товар вместе со своей девушкой. За ними стояли двое подвыпивших мужчин. Один из них, увидев в кошельке парня несколько пятитысячных купюр, отозвал его в сторону и накинулся с кулаками. Затем выхватил у молодого человека кошелек и убежал. Там было 20 тыс. рублей.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, подозреваемого поймали по "горячим следам". Им оказался 29-летний липчанин. Он не работает и уже был ранее судим за угон. У злодея изъяли 6 тыс. рублей.