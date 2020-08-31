Число умерших из-за коронавируса в Липецке на 31 августа 2020 года составило 27 человек

Число умерших из-за коронавируса в Липецке на 31 августа 2020 года увеличилось. С подтвержденным диагнозом COVID-19 в Липецкой области умерла пенсионерка. Об этом в этот понедельник, 31 августа, сообщили в региональном оперативном штабе.

Умершей было 63 года. Женщина проживала в Усманском районе. Коронавирусная инфекция вызвала у нее двустороннюю полисегментарную пневмонию. Липчанку положили в больницу. Там ей оказывали медпомощь в соответствии с методическими рекомендациями Минздрава России.

У пенсионерки была тяжелая патология сердечно-сосудистой системы, а также сахарный диабет. Из-за этого развилась тяжелая форма внебольничной пневмонии. На фоне прогрессирования легочно-сердечной недостаточности врачи констатировли смерть.