В Липецке напротив ЛГПУ появилась остановка Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В Липецке напротив ЛГПУ появилась остановка. Ее установили сотрудники городского управления благоустройства специально к 1 сентября, чтобы студентам и преподавателям было комфортно ожидать транспорт. По информации пресс-службы мэрии, старый павильон с киоском принадлежал предпринимателю. Летом бизнесмен перевез конструкцию в другое место, в том числе и остановку.

На участке планировали установить новый павильон. Но дизайн-код для улицы Студеновской пока находится в разработке. Когда специалисты разработают единый стиль пространства, тогда будет решаться вопрос с новой остановкой.

А пока на остановке установили павильон с улицы Баумана. В этот вторник, 1 сентября, его докрасят. В ближайшие дни приведут в порядок плиточное покрытие вокруг.