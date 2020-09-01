В Липецкой области запретили проводить массовые мероприятия до конца сентября

В Липецкой области продлили запрет на проведение массовых мероприятий – до 30 сентября. В соответствующее постановление региональной администрации внесли изменения. Цель таких мер – защитить население от коронавируса. Напомним, предыдущий запрет действовал до 31 августа.

За сутки в Липецкой области выявили 31 новый случай заболевания COVID-19. За все время пандемии коронавирусом заразились 5 125 липчан. В последнее время количество заболевших выросло. Жителей региона просят соблюдать меры по профилактике инфекции: избегать мест массового скопления людей, носить маску и перчатки, особенно в транспорте и магазинах, воздержаться от поездок в другие города и страны. Пенсионеров с хроническими заболеваниями просят оставаться дома.