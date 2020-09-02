Число умерших из-за коронавируса в Липецке на 2 сентября 2020 года составило 28 человек

Число умерших из-за коронавируса в Липецке на 2 сентября 2020 года увеличилось. Спасти не удалось 81-летнего пенсионера. У пожилого мужчины был подтвержденный диагноз "коронавирусная инфекция". Умерший жил в областном центре. По данным регионального оперштаба, это 28 смерть пациента с COVID-19.

Липчанин получал лечение в больнице. Вирус вызвал у него двустороннюю полисегментарную пневмонию.

- Медицинская помощь оказывалась мужчине в полном объёме в соответствии с методическими рекомендациями Минздрава России, - прокомментировали в оперштабе.

У пенсионера были тяжелые патологии сердечно-сосудистой и дыхательной систем. А внебольничная пневмония протекала в тяжелой форме. Медики констатировали смерть пациента на фоне прогрессирования легочно-сердечной недостаточности.