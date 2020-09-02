В Липецке работникам аварийно-диспетчерской службы 4 месяца не платили зарплату

В Липецке сотрудники аварийно-диспетчерской службы 4 месяца просидели без зарплаты. По данным прокуратуры, без средств к существованию остались 55 сотрудников МУП «АДС городского хозяйства». Работники муниципального предприятия не получали деньги с апреля по июль этого года, всего людям не выплатили 4 520 871,45 руб.

По итогам проверки, которую провела прокуратура Правобережного района и Государственная инспекция труда, на предприятие подали заявление о выдаче судебных приказов на принудительные взыскание долгов по зарплате. А в отношении и. о. директора МУПа возбудили административное дело по части 6 статьи 5.27 КоАП. Как выяснилось, аварийно-диспетчерская служба не сообщила в Липецкстат о наличии задолженности, за что главный бухгалтер предприятия тоже попал под административную статью.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, материалы проверки направили в СК, где решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего директора МУПа по 145.1 статье УК.